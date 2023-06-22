В Приморском районе Одессы продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» продолжает работу по оптимизации дорожного движения.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, специалистами учреждения выполнены работы по обновлению дорожной разметки по улице Леонтовича, на участке от ул. Успенской до ул. Большой Арнаутской.

«Раньше на участке от ул. Успенской до ул. Базарная парковка была запрещена с обеих сторон, но автомобилисты иногда оставляли свои транспортные средства, тем самым для движения оставалась лишь одна полоса. В настоящее время парковка автотранспорта разрешена только с одной стороны, тем самым для автомобилистов есть место для парковки, при этом полноценное движение двумя полосами», — говорится в информации.

Кроме того, согласно схеме организации дорожного движения осевая линия смещена таким образом, чтобы при совершении движения левой полосой автотранспорт не совершал наезд на трамвайные рельсы, а при движении правой полосой трамвайные рельсы оставались между осями транспортных средств.

Как сообщала Одесса News, в рамках подготовки к отопительному сезону 2023/2024 гг. специалисты КП «Теплоснабжение города Одессы» проводят гидравлические испытания всех тепловых сетей, чтобы заблаговременно выявить непригодные к работе в зимний период участки трубопроводов, поэтому ряд улиц Одессы будет перекрыт для движения.

Фото: «Одесса»

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