На выходных в Одессе изменится движение автобусов

В связи с открытием в 19 часов 4 июня пешеходной зоны в центральной части Одессы внесены изменения в движение некоторых автобусов.
Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.
Изменения касаются следующих маршрутов:
Автобусного маршрута № 145
— в направлении движения к ул. Высоцкого — от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую, ул. Бунина, ул. Преображенскую и далее по маршруту.
Автобусного маршрута № 220А
— в направлении движения к Экономическому университету — от ул. Екатерининской на ул. Бунина, ул. Преображенскую и далее по маршруту.
Автобусного маршрута № 221
— в направлении движения к Новому рынку — от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую, ул. Бунина, ул. Веры Холодной, Соборную пл., ул. Л. Толстого и далее по маршруту.
Как сообщала Одесса News, на въездах в пешеходную зону будут стоять патрули КУ «Муниципальная варта» и полиции, а въезды будет ограничены цветочными клумбами.
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