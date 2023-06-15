До 1 сентября продлено ограничение движения транспорта по переулку Ляпунова в Одессе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что учитывая обращение Департамента городского хозяйства Одесского городского совета относительно осуществления мер по стабилизации и недопущению развития аварийной ситуации, которая сложилась на здании-памятнике архитектуры, до 1 сентября продлён временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова в пределах дома № 12.

Как сообщала Одесса News, в связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в Одессе до 30 сентября 2023 года продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска.

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