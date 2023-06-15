Мэр Одессы встретился с переселенцами из Херсонской области

Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с переселенцами из Херсонской области, пострадавшими от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что с первого дня после подрыва захватчиками Каховской ГЭС Одесса помогает жителям Херсонской области. В Одессу уже прибыло почти 400 жителей Херсонщины, половина из которых получили статус внутренне перемещённых лиц.

220 человек обратились за временным размещением, — говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день, местами компактного проживания эвакуированных стали хостел «Дрим», а также общежитие Одесского национального экономического университета, где разместились 69 эвакуированных, в т.ч. 19 детей.

«Помощи, которую приносят сюда одесситы, так много, что студенты и преподаватели организовали на месте волонтёрский центр. Излишки увозят в Херсонскую область. Благодарю наших партнёров за проявленную позицию и организационную поддержку. Благодарю наших отзывчивых и доброжелательных людей за готовность всегда прийти на помощь», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов посетил Центр адопции по ул. Николая Троицкого, куда ежедневно продолжают поступать спасённые животные из Херсонской области.

Фото и видео: «Одесса»

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