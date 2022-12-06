Мэр Одессы проинформировал о ситуации в городе

Одесский городской голова Геннадий Труханов проинформировал одесситов о ситуации в городе после массированного вражеского ракетного обстрела по состоянию на вечер 6 декабря.

Как сообщается на Telegram-канале «Одесса. Офицально», по состоянию на вечер 6 декабря в Одессе водоснабжение и водоотвод восстановлены по всему городу. Днём, в тех районах, где не было воды, её снабжали коммунальные автомобили.

Теплоснабжение. Одиннадцать районных и квартальных котельных, а также Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть с теплом уже больше шестисот тысяч одесситов.

Как отметил Геннадий Труханов, ДТЭК и Укрэнерго работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы города. В помощь им направлена коммунальная техника.

«Держимся вместе и работаем дальше!», — резюмировал мэр Одессы.

Одесса News сообщила локации размещения автомобилей для раздачи воды одесситам.

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