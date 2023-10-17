Одесситы продолжают требовать от властей прекратить транжирить бюджетные деньги

В Одессе продолжаются массовые акции протеста с требованиями к власти прекратить тратить бюджетные деньги с их налогов на неприоритетные цели с коррупционными рисками.

В прошедшую субботу около 500 одесситов вновь собрались на Думской площади на массовый протест, который продолжают игнорировать местные власти.

По высказываниям митингующих, чиновники живут как бы в параллельной реальности, где нет войны, угрозы оккупации и уничтожения нации. Они продолжают ремонтировать фасады и дороги, делать сомнительной надобности закупки за счёт бюджетных средств.

Участники митинга отметили, что только после массовых протестов городские власти начали делать первые закупки для обороны и это впервые произошло 13 октября — через полтора года войны. Как говорят местные активисты, Труханов пытается потушить пожар, который сам разжёг своим бездействием в помощи ВСУ. Но по сравнению с затратами на ненужные нужды (ремонты фасадов, латание асфальтов и дорог) – это капля в море.

«Наша нация должна сплотиться, а не расслабляться с пивом на фестивале где-нибудь в Городском саду. Только вместе мы сможем преодолеть рашистов. И этот лозунг должен идти прежде всего от власти, которая вместо спасения государства разбрасывает бюджетные средства направо и налево, подрывает доверие к себе и веру в победу. Так могут поступать только те, кто пытается урвать последнее перед катастрофой», — говорят участники митинга.

По словам митингующих, на фронте не хватает всего – людей, экипировки, дронов, антидронов, автомобилей, тактической медицины. «Вместо того, чтобы признать это и работать над улучшением, некоторые чиновники, блогеры и командиры успокаивают и говорят, что “всё хорошо, всё есть, ничего не нужно”.

Как считает организатор акции — известный волонтёр, руководитель Благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, проведение таких митингов — «это не политическая акция, это не связано ни с одной личностью среди чиновников или протестующих. Это о крике помощи! О боли, о полном разочаровании и отчаянии, в котором мы находимся. У нас ежедневно гибнут люди. У нас горит здание. Нам нужны огнетушители, а не шторы. Что же вам ещё сказать??? Как привлечь внимание??».

Одесса News информировала, что с 28 августа под стенами Одесского городского совета по инициативе Екатерины Ножевниковой проходят митинги против неадекватных, не нужных в военное время тендеров, против выделения средств городского бюджета не на нужды ВСУ, а на ремонт фасадов, латание дорог, закупку цветов.

Фото: Культурометр

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