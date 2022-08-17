Латвия передала Украине два вертолёта Ми-17 и два Ми-2

Украина получила от Латвии два вертолёта Ми-17 и два Ми-2.

Об этом сообщило в Twitter минобороны Латвии.

«Воздушные силы Украины только что получили четыре вертолёта, подаренные Латвией, которые вскоре войдут в авиационный парк ВСУ», – написал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Пабрикс подчеркнул, что поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока она не освободит всю свою территорию от российских захватчиков.

Министр добавил, что присланные Латвией полгода назад зенитные комплексы Stinger помогли отразить вторжение россиян, а сейчас, когда во многих местах украинские силы контратакуют, латвийские вертолёты «помогут проводить боевые действия и спасать жизни».

Издание Delfi уточняет, что латвийские вертолёты поступили в ВВС Украины в частично разобранном виде. Перед доставкой их покрасили, а один Ми-17 капитально отремонтировали.

Воздушные силы Украины начнут использовать вертолёты для выполнения задач после полного завершения их сборки, отмечает издание.

Кстати. Латвия является одной из стран, которая оказала Украине наиболее существенную поддержку по отношению к валовому внутреннему продукту страны. В частности, Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger на сумму более €200 млн.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года в Украину пришли самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 из Словакии.

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