Из Словакии в Украину пришли самоходные артиллерийские установки Zuzana 2

В Украину пришли самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в Теlegram.

«САУ Zuzana 2 доехали в Украину. 155-мм калибр для очистки территории Украины от нечисти с триколором», — отметил Ермак.

Ранее сообщалось, что в начале июня министр обороны Словацкой Республики Ярослав Надь заявил, что Словакия подписала с украинской стороной контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2 для противодействия агрессии России.

Как информировала Одесса News, Великобритания предоставит Украине ещё три высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) и значительное число ракет к ним.

Фото: Андрей Ермак/Теlegram

Инфографика: Укринформ