Из Словакии в Украину пришли самоходные артиллерийские установки Zuzana 2

В Украину пришли самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.
Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в Теlegram.
«САУ Zuzana 2 доехали в Украину. 155-мм калибр для очистки территории Украины от нечисти с триколором», — отметил Ермак.
Ранее сообщалось, что в начале июня министр обороны Словацкой Республики Ярослав Надь заявил, что Словакия подписала с украинской стороной контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2 для противодействия агрессии России.
Как информировала Одесса News, Великобритания предоставит Украине ещё три высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) и значительное число ракет к ним.
Фото: Андрей Ермак/Теlegram
Инфографика: Укринформ