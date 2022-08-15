Великобритания поставит Украине ещё три реактивные системы залпового огня

Великобритания предоставит Украине предоставит Украине ещё три высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) и значительное число ракет к ним.

Об этом в Копенгагене (Дания) в комментарии BBC сообщил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес, пишет издание ГОРДОН.

Великобритания уже предоставила Украине три американских РСЗО M270. По словам Уоллеса, это высокоточное оружие помогает Украине уничтожать склады боеприпасов и командные центры российских оккупантов.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжён одной или шестью ракетами, их максимальная дальность – 32, 45, 70 и 300 км.

Великобритания «очень довольна», как Украина использует РСЗО, предоставленные ей странами Запада, отметил глава минобороны.

ВСУ различают, какие цели следует поражать с помощью реактивных систем, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы, добавил Уоллес.

Он подчеркнул, что непрерывная поддержка Киева «направляет очень чёткое сообщение – Великобритания и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина».

Кстати. Артиллерийские системы Украине предоставляют Великобритания, Германия, США, Франция, Норвегия и Польша.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года в Великобритании проходит обучение большая группа военных моряков из Украины, готовящихся к управлению противоминными кораблями, два из которых вскоре готовят передать ВМС ВС Украины.

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