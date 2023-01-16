Казахстанская диаспора планирует открыть в Одессе «Юрту несокрушимости»

Казахстанская диаспора намерена установить «Юрту несокрушимости» в Одессе по типу открытой 14 января в парке Шевченко в Киеве.

Об этом сообщают «Суспільне» и «АрміяInform».

Отмечается, что «Юрта несокрушимости» – это пункт обогрева с альтернативным источником энергии. Киевская юрта – уже второй такой пункт обогрева, построенный казахстанской диаспорой. Первый был открыт 6 января в Буче Киевской области.

Идея проекта принадлежит межпарламентской группе «Украина – Казахстан», его реализовали казахстанский бизнесмен Даулет Нуржанов и казахстанская диаспора.

По данным казахстанской редакции Forbes, Нуржанов занимает 39-е место в рейтинге богатейших людей Казахстана. СМИ оценивает его состояние в $168 млн. Он руководит компанией Kusto Agro, которая арендует в Украине 24 тыс. га земли и ведёт бизнес в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.

Планируемая в Одессе юрта будет построена казахстанскими мастерами, по традиционной технологии. Её площадь – около 60 м², каркас деревянный. На стенах – ковры с вышивкой.

Один из соорганизаторов проекта Василий Нагорняк рассказал, что изначально планировали закупить 10 таких юрт для установки в украинских городах, но у производителя в наличии было только шесть. По его словам, диаспора намерена установить «юрты несокрушимости», кроме Одессы, также во Львове, Харькове и Черкасской области.

Кстати, в МИД России обеспокоились сообщениями об открытии первой юрты. Однако, представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров ответил, что его страна не видит проблем в реализации проекта.

«Ну установили, и дальше что? Юрта – это традиционное жилище кочевников, оно легко собирается, легко переносится на новое место, экологически чистое. Наверное, поэтому выбор пал у казахстанских бизнесменов именно на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать это мы не можем», – сказал он и отметил, что гордится юртой.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов посетил «Пункт несокрушимости» в одесском лицее №6.

Фото: Суспільне, АРМІЯ ІNFORM

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