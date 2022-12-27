Мэр Одессы посетил «Пункт несокрушимости» в лицее №6

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил «Пункт несокрушимости» в одесском лицее №6, где продолжался тур Святого Николая.

Об этом сообщается 27 декабря на Telegram-канале «Одесса. Официально».

«Одесса – это город несгибаемости. Сообразительность и упорство одесситов не имеют предела, особенно, если речь идёт о наших детях. Так что мы будем создавать для них не только условия для образования, но и настоящее новогоднее чудо», — сказал мэр Геннадий Труханов.

Он пожелал всем Победы, которая принесёт много радости, света и благополучия в каждую одесскую семью.

Как сообщала Одесса News, в День Святого Николая в рамках военно-патриотической акции «Поддержи своих» состоялся праздничный концерт-мюзикл для маленьких одесситов, который посетил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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