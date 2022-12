Одесский музей западного и восточного искусства празднует 120-летие мишки Тедди

До 22 января Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на международный выставочный проект «Медведь всегда с тобой» (The Bear Will Be Always With You).

Вместе с проектом «Кукльтура», при поддержке международных фестивалей Teddybar Total (Германия) и Hugglets (Великобритания), музей проводит яркий праздник для детей и взрослых, для тех, кто продолжает жить в Украине и для кого ощущение сказочной атмосферы очень важно во время войны.

Герои праздника — мишка Тедди, который в 2022 году отмечает 120-летний юбилей, и его друзья.

За годы своего существования Тедди перестал быть обычной игрушкой, но снискал славу как символ милосердия, помощи детям и ветеранам войн. Тысячи мишек из разных стран уже попали к украинским детям в качестве поддержки и лучших друзей, которые могут подарить не только тёплые объятия, но и чувство заботы.

Вашему вниманию представлены 2 тематических зала:

«Медведь всегда будет тебя любить/ The Bear Will Always Love You», в котором представлена коллекция тедди-медвежат проекта «КуклЬтура» — знакомство с классическими образами медвежонка Тедди, его историей. Среди экспонатов можно будет увидеть почтенного гостя со 110-летней историей

«Медведь, иди со мной/ The Bear, Walk With Me» — современный взгляд на Тедди как объект искусства (в жанре тедди-арт, скульптуры, живописи, коллажа, скетча, манга и других техник).

Выставка работает каждый день (кроме среды) с 12:00 до 17:00.

Стоимость билета — 100 грн (взрослый), 50 грн (детский). Для внутренне перемещённых лиц — вход свободный.

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

