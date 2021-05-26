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10 ярких зрелищных боёв без правил на одесском авторынке «У двух столбов»

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20 профессиональных бойцов и любителей полноконтактных боёв встретятся на 10 ярких, зрелищных поединках в Одессе 5 июня.

«ZARUBA Fight Night 3.0» — так называется встреча с самыми мощными представителями полнокрнтактных боёв, среди которых — Нарек Арутюнян, многократный чемпион Украины из Одессы по полноконтактным боям, джиу-джитсу, Дмитрий Продан, чемпион Украины по боевому самбо и панкратиону (Одесса), Ата Атдаев, чемпион Европы и Мира по ММА (Харьков), Андрей Тищенко, чемпион Украины по боевому самбо, ММА и панкратиону (Одесса), Денис Веселов, мастер спорта по фри-файту, чемпион Европы и Украины по ММА, чемпион Европы, чемпион Одесской области по боксу, финалист чемпионата Украины по кикбоксингу и другие.

Нарек Арутюнян

Дмитрий Продан

Ата Атдаев

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Андрей Тищенко

Денис Веселов

Купивших билеты на это зрелищное спортивное мероприятие ждут также дегустации от партнёров, профессиональный ведущий⁣⁣, фото/видеосъёмка, шоу-программа.

Когда: 5 июня с 18:00 до 22:00⁣⁣

Где: Авторынок «У двух столбов» (Тираспольское шоссе, 22)

Подробности на сайте: https://bit.ly/3v9iscY

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