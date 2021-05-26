Дело об убийстве одесской таксистки дошло до суда

Прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 17- и 18-летнего жителей Южного, которые обвиняются в жестоком умышленном убийстве из корыстных побуждений 55-летней водительницы такси Инессы Тютюнник.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года молодчики с целью наживы, заранее приготовив ножи, подошли к ожидающей заказ водительницы такси, попросили отвезти их в село Любополь Одесского района (бывшего Лиманского).

По данным прокуратуры, приехав к адресу, которую выбрали наугад, с целью завладения деньгами, нелюди нанесли потерпевшей многочисленные ножевые ранения, от которых женщина скончалась на месте.

«Убедившись, что женщина не подаёт признаков жизни, юные злоумышленники забрали 1500 грн и на автомобиле потерпевшей скрылись с места преступления. В дальнейшем, чтобы скрыть следы совершённого преступления, парни решили сжечь авто таксистки. Для этого приобрели литровую бутылку водки и выехали за пределы населённого пункта, где облили такси спиртным и подожгли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас обвиняемые находятся под стражей.

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