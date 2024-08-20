Медработника из Измаила подозревают в госизмене

В госизмене подозревают медработника из Одесской области, который передавал ФСБ страны-агрессора РФ данные о местах дислокации украинских защитников.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе помогал спецслужбам России в проведении подрывной деятельности против Украины. В качестве вознаграждения за свои «услуги» вражеский агент рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации в случае захвата региона.

«Он «сдавал» агрессору места дислокации личного состава подразделений Сил ТРО ВСУ, ГПСУ и Морской охраны на территории Измаильского района. Ещё одной его задачей было наблюдение за динамикой судозаходов в местный порт и разновидностями перемещаемых ими грузов. Эти данные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов на Подунавье Одесщины», — говорится в сообщении.

Конкретизированные данные о местах нахождения личного состава украинских защитников, объектов военной инфраструктуры с расположением зданий и географическими координатами предатель передавал сотруднику ФСБ РФ с помощью одного из мессенджеров.

При задержании у мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности.

По ходатайству прокурора суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Одесса News информировала о задержании в августе 2024 года в Одесской области группы молодых людей, которые по заказу россиян поджигали релейные шкафы железной дороги.

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy