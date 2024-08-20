В Одесской области продолжаются пожары: за сутки 63 случая

За прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 63 пожара, в том числе в Одессе — 9.

Об этом говорится в оперативной сводке Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что вчера спасатели совершили 48 выездов на ликвидацию возгорания сухой растительности на общей площади 25 га.

Наиболее резонансными в прошедшие сутки были пожары в Одессе, где на полях фильтрации наблюдается тление камыша на двух участках.

«Работы по проливу продолжаются. От ГСЧС привлечены 4 единицы техники, 13 пожарных, 1 мотопомпа и кунг», — говорится в сообщении.

Также вчера днём ​​за пределами села Новая Дофиновка Одесского района горела сухая трава, мусор и кустарники. Почти два часа понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать пожар на общей площади 4,5 га. Пламенем повреждено хозяйственное сооружение на площади 5 м2. Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

В Хаджибейском районе города Одессы на улице Моторной днём возникло возгорание мусора и дров. Около часа понадобилось спасателям для полной ликвидации пожара на общей площади 100м2. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на рядом расположенное складское здание. Погибших и пострадавших нет.

Одесса News информировала, что в предыдущие сутки в Одесской области спасатели выезжали на ликвидацию 52 пожаров, в том числе 4 — в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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