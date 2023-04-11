В Великомихайловке пожар, погиб хозяин дома

9 апреля во время тушения пожара в посёлке городского типа Великомихайловка Раздельнянского района Одесской области спасатели обнаружили бездыханное тело хозяина дома.

Трагические подробности рассказало в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

В тот день, в 18.40 Служба спасения приняла сообщение о пожаре. По прибытию на место вызова спасателями было установлено: горит частный одноэтажный жилой дом.

«Во время тушения пожара обнаружен погибший хозяин дома 1957 года рождения. В 19:51 пожар был ликвидирован на площади 50 м2. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что от ГСЧС привлекалась 1 единица пожарной техники и 4 спасателя.

Как сообщала Одесса News, 29 марта 2023 года пожарные Одессы спасли Украинский драмтеатр им. В Василько от уничтожения огнём.

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