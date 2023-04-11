Коррумпированную одесскую судью отправили в СИЗО

Высший совет правосудия (ВСП) разрешил отправить в СИЗО одесскую судью Людмилу Салтан, которой инкриминируют взяточничество.

Тем самым ВСП удовлетворила представление заместителя генпрокурора Украины — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, — сообщает пресс-служба органа судебного самоуправления.

Людмила Салтан

«Совет считает, что мотивы, приведённые в представлении, обоснованы, подтверждаются представленными материалами, которые содержат конкретные факты и доказательства, которые могут свидетельствовать о совершении судьёй общественно опасного деяния, определённого Уголовным кодексом Украины. Представление соответствует требованиям закона, содержит обоснование необходимости применения к судье такой меры пресечения, как содержание под стражей. Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения, в частности, в виде заключения под стражу, осуществляется следственным судьёй, судом», — отмечается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, судья Киевского районного суда Одессы организовала схему получения взяток за вынесение «нужных» судебных решений. Правоохранители задокументировали факт вымогательства Салтан денег у одессита по делу о долговых обязательствах. Служительница Фемиды была задержана при получении первой части суммы в размере 4 тыс. долларов США. Ранее Салтан неоднократно обвинялась в вынесении решений, с помощью которых у горожан отбирали жильё за чужие долги.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod