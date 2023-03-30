Судью из Одессы задержали на взятке

Служба безопасности совместно с НАБУ разоблачила в коррупционных действиях судью одного из районных судов г. Одессы.

Чиновница организовала схему получения взяток за вынесение «нужных» судебных решений, — информирует в Facebook СБУ в Одесской области.

Отмечается, что факт, когда судья просила неправомерную выгоду у местного жителя, задокументирован.

«За деньги взяточница «гарантировала» гражданину положительное решение в судебном деле по долговым обязательствам. Правоохранители задокументировали факт получения судьёй первой части взятки в размере 4 тыс. дол.», — говорится в сообщении СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственно-оперативные действия проводились при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

СБУ не называет фамилии коррупционера, однако редакции Одесса News стало известно, что речь идёт о судье Киевского районного суда Одессы Людмиле Салтан.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года задержан один из фигурантов, требовавший у представителя частного предприятия более 12 тысяч долларов США неправомерной выгоды, чтобы урегулировать вопросы со специализированными государственными учреждениями Одесской области для получения выводов фитосанитарных экспертиз об отсутствии в зерне вредителей и выдаче соответствующих сертификатов.

Фото: СБУ в Одесской области/Facebook

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