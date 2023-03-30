Данилов: На вооружение ВСУ поступят БПЛА с дальностью полёта 3 тысячи километров

Вооружённые Силы Украины примут на вооружение ударные беспилотники с дальностью полёта более 3 тыс. км.

Об этом сообщил 29 марта в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Украинский рой» «имени Матиаса Руста» – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ с дальностью полёта более 3 тыс. км», – написал он.

Из сообщения Данилова точно не ясно, поступили ли такие беспилотники на вооружение украинской армии или поступят в будущем.

Секретарь СНБО разместил также фото самолёта немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, сделанное в центре Москвы 28 мая 1987 года. Тогда Руст совершил перелёт из Гамбурга в Москву и приземлился на Большом Москворецком мосту в столице РФ, успешно миновав пункты советской противовоздушной обороны.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года сформированы первые три ударные роты с беспилотниками украинского производства, готовые к бою.

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте «Армия дронов». Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года Фёдоров отметил, что Украина активнее займётся развитием военных технологий, в частности, обеспечением армии беспилотниками.

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в ноябре 2022 года анонсировал создание в Украине флота морских дронов.

В марте 2023 года правительство дало старт массовому производству дронов в Украине.

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