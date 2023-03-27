Правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Это прямой путь к победе в войне.

Об этом сообщил Михаил Фёдоров — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.

Как сообщает Михаил Фёдоров, непременной составляющей победы всегда были смелые экономические и политические решения. Первая и Вторая мировая, Вьетнам или Афганистан – кроме событий на поле боя, в этих войнах также были решающими действия правительств, которые создавали преференции и условия для развития оборонной отрасли, диверсифицировали экономику и переводили её на военные рельсы.

«Вчера правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное – создаст условия для стремительного развития украинского милтек», — сообщил Фёдоров.

Отмечается, что в рамках координационного штаба по изготовлению дронов комплексно работали со всеми украинскими производителями БПЛА. «Вместе с Минобороны, Минэкономики, Минстратегпромом и Госспецсвязи. Вчерашнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо траты месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу – ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт», — информирует вице-премьер.

Важно, что постановление фундаментально изменяет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги – 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это нужно было изменить. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%, — сообщает Фёдоров.

«Месяц назад мы уже убрали проблему экспертного контроля товаров двойного назначения, приняв fast-track для дронов. А теперь можем официально сказать, что проект «Армия дронов» из условно волонтёрского перерос в масштабную государственную программу поддержки развития отечественного рынка БПЛА. Это прямой путь к победе и сохранению жизни защитников и защитниц», — резюмировал Михаил Фёдоров.

Как сообщала Одесса News, по данным разведки Великобритании, угроза со стороны надводных беспилотников ограничивает действия Черноморского флота России.

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