Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 130 малышей

На прошлой неделе в Одессе родились 130 малышей, что на пятерых детей больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что за неделю население Одессы пополнила одна двойня.

«Количественное преимущество продолжают удерживать новорожденные девочки – за неделю на свет появилось 66 маленьких одесситок и 64 юных одессита», — говорится в информации.

Лидерство по количеству новорожденных за неделю принадлежит городскому роддому №1 – здесь увидели свет 42 малыша.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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