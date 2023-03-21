Жизнь продолжается: в Одессе на прошлой неделе родилось 125 малышей

На минувшей неделе в Одессе появились на свет 125 малышей, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что убедительное численное преимущество получили новорожденные девочки – за неделю на свет их появилось 76, а маленьких одесситов родилось 49.

«Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 39 младенцев», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, все городские родильные дома Одессы обеспечены электроэнергией, водой, теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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