За Украину отдал жизнь житель Одесской области Игорь Тищенко, светлая ему память

Во время прохождения военной службы в Донецкой области остановилось сердце жителя Белгород-Днестровского района Одесской области штаб-сержанта Игоря Тищенко.
Как сообщили в Белгород-Днестровском районном совете, Игорь Тищенко умер 17 февраля в Донецкой области во время прохождения военной службы.
Игорь служил с 2014 года. С началом полномасштабного вторжения его мобилизовали.
У мужчины остались двое детей и жена.
Умершего защитника похоронили 26 февраля в селе Беленькое Шабовской громады Белгород-Днестровского района.
Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Берховка Донецкой области погиб 40-летний старший сержант-гранатомётчик, житель Раздельной Одесской области Сергей Дмитриев.
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Фото: Белгород-Днестровский райсовет/Facebook
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