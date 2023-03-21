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  4. За Украину отдал жизнь житель Одесской области Игорь Тищенко, светлая ему память

За Украину отдал жизнь житель Одесской области Игорь Тищенко, светлая ему память

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Во время прохождения военной службы в Донецкой области остановилось сердце жителя Белгород-Днестровского района Одесской области штаб-сержанта Игоря Тищенко.

Как сообщили в Белгород-Днестровском районном совете, Игорь Тищенко умер 17 февраля в Донецкой области во время прохождения военной службы.

Игорь служил с 2014 года. С началом полномасштабного вторжения его мобилизовали.

У мужчины остались двое детей и жена.

Умершего защитника похоронили 26 февраля в селе Беленькое Шабовской громады Белгород-Днестровского района.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Берховка Донецкой области погиб 40-летний старший сержант-гранатомётчик, житель Раздельной Одесской области Сергей Дмитриев.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровский райсовет/Facebook

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