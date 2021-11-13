В Одессе началось сооружение Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в АТО

В Одессе начали реализацию проекта Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне АТО.

Корреспондент Одесса News сегодня побывал в районе областной госадминистрации, где началась подготовка к сооружению Мемориала.



Как отмечает наш корреспондент, накануне в Одессе состоялось совещание по вопросу сооружения Мемориала, участники которого ознакомились со списком имён, которые будут выгравированы на мемориальной плите, порядком их нанесения, определились с названием Мемориала и девизом, особенностями расположения QR-кода с информацией о погибших во время АТО героев, герба Украины и текста, выполненного шрифтом Брайля.

Как сообщала Одесса News. в июле 2021 года Стелу памяти павших военных моряков открыли в Практической гавани Одессы.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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