Накануне Дня Военно-Морских Сил Украины в Одессе открыли мемориал погибшим морякам.

Как сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВС Украины, открыли Стелу памяти павших военных моряков в Практической гавани Одессы.



Торжества проходили при участии командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, представителей стран-участниц военных учений «Си Бриз — 2021», первого заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского, заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Светланы Фабрикант, духовенства и военных.

После торжественного открытия стелы военные капелланы провели совместную молитву в память по погибшим воинам и вместе с представителями власти и присутствующими возложили цветы к мемориалу.

Как сообщала Одесса News, 4 июля в Одессе состоятся торжества, посвящённые Дню Военно-Морского Флота Вооружённых Сил Украины с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Видео: Бриз

Фото: Думская

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