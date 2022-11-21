В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Аубакиров, светлая память

В боях на территории Херсонской области погиб воин из Болградского района — уроженец села Каракурт Руслан Аубакиров.

Об этом сообщает Каракуртский сельский совет в Facebook.

Руслану было 42 года. Он родился в многодетной семье, где кроме него было ещё семь братьев и сестёр. В селе Каракурт он окончил школу. Родители – мама-болгарка и папа-казах – воспитали у своих детей много хороших черт характера, в том числе – патриотизм.

Руслан ушёл на фронт добровольцем в первые дни войны. Был призван из Николаева, где жил в последние годы. За период войны имел два осколочных ранения. После второго тяжелого ранения мог остаться в тылу, но как только встал на ноги – попросился снова на фронт. По состоянию здоровья не мог вернуться на первую линию, но хотел быть полезным своим собратьям, своей стране. Он доставлял на фронт всё необходимое для ВСУ.

28 октября Руслан попал под обстрел вражеской артиллерии и погиб.

Героя похоронили в селе Долинка Саратской общины. Именно в этом селе проживала семья, там похоронена мать Руслана, уроженка села Каракурт. По решению семьи Руслана его похоронили рядом с матерью. В Каракурте и Болграде проживают сёстры Руслана. В Николаеве у него остались жена и две дочери – 15 и 17 лет.

Одесса News рассказала о гибели ещё одного нашего земляка — отца 7-х детей Александра Юрескула из села Карабаново Захарьевской громады Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Каракуртский сельсовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod.