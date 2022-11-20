На южном фронте погиб житель Одесской области Александр Юрескул, отец 7 детей

Жестокая война оборвала жизнь ещё одного нашего земляка — Александра Юрескула из села Карабаново Захарьевской громады Одесской области.

Об этом сообщил в Facebook «Новинар.Журналист».

Александр Юрескул погиб в Николаевской области от вражеской мины. Он служил почти с начала полномасштабной войны, машиной «скорой» виртуозно и умело вывозил раненых с поля боя, стремясь поскорее доставить раненых побратимов к медикам. Все фронтовые дороги и пути знал как свои пять пальцев.

В его доме в селе Карабаново осталась жена Наталия Юрескул и семеро детей.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года на фронте российско-украинской войны погиб 24-летний житель Болграда Одесской области, старший лейтенант, командир инженерно-сапёрного взвода подразделения морской пехоты Игорь Проскуровский.

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Фото: Новинар. Журналист/Facebook

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