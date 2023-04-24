Пограничники под Одессой вручили повестку переодетому в женщину «уклонисту»

Украинские пограничники в Одесской области воспрепятствовали пересечению границы мужчиной, который притворился женщиной, чтобы покинуть Украину.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГПСУ.

«Женственность ему не к лицу. На границе продолжаются магические действа с военнообязанными мужчинами: они исчезают в вентиляционных трубах поездов, маскируются под сиденьем автомобиля… А вчера в Одесской области пограничники задержали «женщину» в солнцезащитных очках в тёмное время суток», – сказано в сообщении.

В ГПСУ добавили, что во время проверки документов женщина «превратилась в мужчину».

«В результате «маэстро перевоплощения» за границу не уехал, а получил законную повестку», – подытожили пограничники, показав соответствующие фото.

Попытка пересечь границу, притворившись женщиной, является одним из популярных методов среди украинских военнообязанных, однако таких нарушителей пограничники регулярно ловят.

Кстати. Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года пограничники Подольского отряда совместно с представителями Управления миграционной полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области разоблачили очередную схему переправки за границу граждан призывного возраста.

Фото: ГПСУ

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