Уже 7 министров обороны разных стран примерили футболки «Черноморца»

Из иностранных министров обороны, которые с начала полномасштабного вторжения России в Украину приезжали в Одессу, можно собрать новый состав местной футбольной команды «Черноморец».

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников 23 апреля написал в Twitter, опубликовав фотоколлаж, на котором с футболками «Черноморца» изображены он и его коллеги Кайса Оллонгрен (Нидерланды), Арвидас Анушаускас (Литва), Марио Баножич (Хорватия), Троэльс Лунд Поульсен (Дания), Пол Йонсон (Швеция) и Маргарита Роблес (Испания).

«Мы подобрали достойных игроков на этот футбольный сезон. Там жёсткие требования: вы должны быть достаточно смелыми, чтобы побывать в Одессе, и приверженными победе Украины в войне. Если вы окажетесь министром обороны, это будет преимуществом. На этот раз я буду играть вратарём», – в шутливой форме написал Резников.

Он отметил, что все «игроки» знают домашний стадион ФК «Черноморец», видели раздевалку и даже выходили на поле. Министр поблагодарил коллег за верность Украине и поддержку в борьбе с российской агрессией.

Футбольный клуб «Черноморец» также опубликовал в Facebook шутку о том, что на последнем заседании контактной группы военной помощи Украине в формате «Рамштайн» было принято решение о создании министерской команды.

«С учётом господина Резникова оборонные ведомства своих стран возглавляют семь «черноморцев» – это министры, которые в разное время были на нашем стадионе, посетили музей клуба и хозяйственную раздевалку. Набор в сборную продолжается», – говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 23 апреля на криворожском стадионе «Горняк» «моряки» выиграли со счётом 3:2 у местного «Кривбасса».

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod