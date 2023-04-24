«Черноморец» выиграл у криворожского «Кривбасса»

23 апреля в 23-м туре на криворожском стадионе «Горняк» «моряки» выиграли со счётом 3:2.

Об этом сообщает ФК «Черноморец».

Отмечается, что фактически матч состоял из трёх таймов.

«На 31 минуте игры в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, и все участники поединка направились к укрытию. Перерыв длился почти 45 минут и… пошёл на пользу точности ударов по воротам. Если до тревоги «выстрелы» Демченко (на 8-й минуте), Алефиренко (на 13-й и 24-й), Авагимяна (на 19-й) и Лунева (на 30-й бил головой с 7 метров) в цель не попадали, то во «втором тайме» появилась настоящая работа у голкиперов», — говорится в сообщении.

Непогодов парировал удар с 15 метров Задераки, Сарнавский дотянулся до мяча, пущенного под перекладину Брагару. А на 41-й минуте «моряки» открыли счёт. Кузык блестящим пасом вывел Алефиренко лицом к лицу с вратарём «Кривбасса», и наш лучший бомбардир чётко реализовал «буллит» — 1:0, — отмечается в спортивном комментарии.

Почти сразу после второго перерыва команды обменялись голевыми моментами. Алефиренко с линии вратарской пробил головой, но мяч от газона перелетел перекладину. Бескоровайный также головой вблизи послал мяч выше ворот.

На 58-й минуте замешательство в обороне «моряков» позволило Задераке, оказавшемуся почти во вратарском, сравнять счёт – 1:1. Вскоре точный удар метров с 17 вышел у Лунева – 1:2. Впрочем, не прошло и 60 секунд, как Кузык провёл ответный гол. Этому предшествовала быстро и чётко разыгранная комбинация с участием Брагара и Бадибанги – 2:2.

На 74-й минуте Непогодов спас «Черноморец», отразив самый мощный «выстрел» свободного от опеки Микитишина (мяч от перекладины пошёл на угловой). Ответ «моряков» был куда эффективнее — 3:2.

Попытки «Кривбасса» отыграться были неубедительными, наши футболисты уверенно контролировали подступы к своей штрафной, а дальние удары хозяев поля не отличались точностью.

Таким образом, «Черноморец» одержал третью победу в этом году, показав симпатичный футбол в поединке с сильным соперником.

Как сообщала Одесса News, предыдущая игра «Черноморца» — с полтавской «Ворсклой» — закончилась со счётом 0:1.

Фото: ФК «Кривбасс».

Видео: ФК «Черноморец»

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