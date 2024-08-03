Отец одесской теннисистки Даяны Ястремской возмущён действиями её партнёрши

Отец теннисистки из Одессы, участницы Олимпиады-2024 в Париже Даяны Ястремской, Александр считает, что её партнёр в парном разряде — киевская теннисистка Марта Костюк не имела причин отказываться от поединка.

Одесса News информировала, что Ястремская, завершив свои одиночные выступления, должна была показывать своё мастерство в парном разряде с Мартой Костюк. Но накануне парного выступления Костюк провела изнурительную 3-часовую встречу с Марией Саккари, где сумела пробиться в четвертьфинал, и попросила организаторов перенести встречу в парном разряде, на что те не согласились. В результате дуэт Костюк-Ястремская снялся с матча второго круга Игр.

В соцсетях стали писать, что такое решение украинских теннисисток было обоюдным. Однако Александр Ястремский отрицает это.

«Неправда! Это было личное решение Марты! Без причины! Даяна хотела и могла», — отметил Александр, подчеркнув тем самым, что решение было принято Костюк самостоятельно, пишет издание XSPORT.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy