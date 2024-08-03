В галерее ArtOdessa в Городском саду представлена новая выставка

До 1 сентября в галерее ArtOdessa в Городском саду будут экспонироваться работы известного мастера живописи Леонида Багрия на выставке под названием «Емшан».

Емшан – тюркское название полыни, и хотя изображение на полотнах порой далеко от реальности, дыхание степи в зале ощутимо. На самом деле, картины пахнут свежей краской, художник предлагает зрителям новейшие произведения.

«Абстрактные работы Леонида Багрия содержат сакральность, таинственность, сложные духовные искания, – подчеркнула на открытии выставки галерист Екатерина Пименова. — Автор при этом традиционно демонстрирует великолепное обладание цветом, пластичностью формы, способностью погрузиться в глубину изучаемой им темы».

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