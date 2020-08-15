Пианист-виртуоз Евгений Хмара бесплатно сыграет на Приморском бульваре

15 августа на Приморском бульваре, у памятника Дюку де Ришелье, состоится открытое выступление одного из самых известных в Украине и далеко за пределами нашей страны пианиста-виртуоза и композитора Евгения Хмары.

«Мой любимый город Одесса!! Как же я счастлив бывать летом у тебя в гостях. В преддверии моего концерта, который пройдет 16 августа в Зелёном театре, хочу подарить всем одесситам и гостям города своё открытое выступление. Меня вдохновляет, что своей музыкой я могу объединять людей и дарить положительные эмоции. Одесса станет частью моего проекта «Public Piano», где я играю на центральных площадях, вокзалах и аэропортах по всему миру. Эту программу я уже успел показать в США, Австрии, Франции, на Мальте, в Кувейте и других странах», — сказал артист.

Особенность такого выступления — это отсутствие границ между зрителем и артистом. Любой прохожий сможет стать частью перформанса, послушать музыку, танцевать, пообщаться с музыкантом и прекрасно провести время.

Начало перформанса — 15 августа в 19:00.

Концерт полюбившегося одесситам артиста состоится в Зелёном театре 16 августа в 19 часов.

Специальный гость ODARA (Дарья Ковтун)

Ощутите, как Евгений Хмара стирает границы между инструментальной и популярной музыкой. Лёгкий, драйвовый концерт под ночным небом Одессы — такого от инструментальной музыки Вы точно не ожидали!



Билеты можно купить здесь. Их цена от 420 до 950 гривен.

