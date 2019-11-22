В Одессе выходные 23-24 ноября обещают быть весёлыми, яркими и вкусными

Традиционно, осенние выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

До 8 декабря в коммуникативно-выставочном пространстве Дома Блещунова «Квартира №6» студенты Одесского художественного колледжа имени М. Б. Грекова покажут свои работы на выставке «Параллели». О выбранном названии и содержании проекта рассказала заведующая выставками Дома Блещунова Мария Апрятова: «Представьте себе железную дорогу. Один рельс — идеализированный академизм, а другой — социализированное современное искусство. Без двух рельсов поезд не едет. Но они пересекаются лишь на умозрительном горизонте иллюзии перспективы, а не в реальной жизни… Вот о чём эта выставка». Адрес: ул. Польская, 19.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

До 20 декабря в Городской художественной галерее международная художественная выставка «Свет православия» к 175-летию Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Экспозиция собрана из картин художников из Украины, Румынии, Литвы, Германии, Беларуси, Польши и Молдовы — участников одноимённого пленэра «Свет православия». В дальнейшем работы авторов пополнят собрание музея «Христианская Одесса» к его 15-летию. На выставке также будут представлены картины из коллекции председателя Белгорода-Днестровского румынского национально-культурного общества Виталия Пеньковского. Адрес: ул. Успенская, 4Б, Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь.

23 ноября в Украинском театре покажут сценическую интерпретацию романа чешского классика Ярослава Гашека «Приключения бравого солдата Швейка» с участием именитых актёров Богдана Бенюка и Анатолия Хостикоева. Спектакль на украинском языке. Стоимость билетов — 190-550 грн.

23 ноября в парке Горького пройдёт фестиваль, посвященный горячему винному напитку — глинтвейну. Для участия в фестивале пригласили лучших барменов, которые будут готовить глинтвейн по своим авторским рецептам и поделятся секретами приготовления с гостями. Кроме того, в программе запланированы конкурсы, дискотека 90-х и джазовое музыкальное сопровождение.

23 ноября, если вам не хватает человеческого тепла или просто хочется согреться, приходите на Дерибасовскую. С 15:00 до 17:00 здесь устроят «День объятий». Учёные доказали: для того, чтобы чувствовать себя счастливым и нужным, человеку необходимо обниматься минимум 8 раз в день. Одесситы решили бороться с дефицитом телесного контакта и организовали «Дни объятий». По регламенту праздника – обниматься можно с любым присутствующим человеком, если, конечно, он не против.

23-24 ноября Одесский театр юного зрителя приглашает на спектакль «Ну очень ковбойская история» для тех, кто мечтает узнать, как снимается кино. В центре сюжета — столичный режиссёр, снимающий ленты про ковбоев, дикий Запад, любовь и дружбу, и, конечно, про индейцев. Стоимость билетов — 80-120 грн.

24 ноября в Кирхе состоится концерт шедевров великих композиторов. Организаторы обещают устроить зрителям путешествие по местам, где жили и творили мастера органной музыки. Стоимость билетов — 100-350 грн.

24 ноября в Одесском культурном центре покажут танцевально-вокальную мистерию по мотивам пьесы Леси Украинки «Лесная песня». Спектакль «Видения» о светлой любви Мавки и Лукаша представлен в довольно нестандартной версии – здесь две пары Мавки и Лукаша, большая часть текста рассказана языком пластики, а песни состоят из слов Леси Украинки из «Лесной песни». Стоимость билетов — 80-120 грн.

24 ноября многократный чемпион мира по кикбоксингу из США и популярный актёр Дон Уилсон по прозвищу Дракон намерен впервые посетить Одессу. Голливудская звезда проведёт в нашем городе мастер-классы по карате и кикбоксингу для всех желающих.

23-24 ноября в галерее Одесского литературного музея персональная выставка местного фотохудожника Степана Алекяна «Поэты и прозаики Одессы». В состав экспозиции вошли мастерски выполненные чёрно–белые портреты Евгения Голубовского, Анны Стреминской, Майи Димерли, Вероники Коваль, Юрия Бойко, Елены Каракиной и многих других известных в городе литераторов. Степан Арсеньевич Алекян в 1968 году поступил в Одесское мореходное училище, а через год ушёл в свой первый загранрейс. Море захватило автора в своё необъятное пространство на 40 лет: 16 лет он проработал матросом на сухогрузах, около 5 лет — фотографом на пассажирских судах «Фёдор Шаляпин», «Дмитрий Шостакович» и других, а последние 20 лет — боцманом.

24 ноября во Дворце культуры студентов Одесского национального политехнического университета (просп. Шевченко, 1а) состоится музыкально-театрализованное представление «Рождественская кантата».

Начало — в 17:00. Спектакль будет представлен в рамках Всеукраинского благотворительного тура в поддержку семейных ценностей «Счастливы вместе». Приглашаются многодетные семьи, семьи воинов АТО, переселенцы, дети, семьи и молодёжь, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, а также все желающие.

До 15 января в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) будет работать выставка под названием «Изменённый человек». Кураторы выставки Татьяна Токарчук и Юлия Кисина привезли для одесситов картины, рисунки, коллажи и скульптуры, объединившие в себе темы Холокоста и обезличенной телесности.

До 1 декабря в Музее западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) работает выставка «Сказки о крыльях» — некая исповедь о тайных и явных полётах во сне и наяву, раскрывающая внутренний мистический опыт, превращающийся в образы, символы и цветовые пятна.

24 ноября в Одессе, в Urban Music Hall, концерт винницкой группы JAZZFORACAT. На их концертах всегда много зрителей любого возраста, ибо их музыка и их песни не имеют возрастного ценза. Приходите. Вам понравится. Начало в 20:00. Билеты от 140 до 200 гривен.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Одесский курьер