Экипаж севшего на мель танкера эвакуировался несмотря на запрет судовладельца

Одесские спасатели сняли с борта танкера «Делфи», который лёг на мель рядом с городским пляжем Одессы, двух членов экипажа и капитана.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на оперативный штаб аварийно-спасательной операции танкера Одесской облгосадминистрации, оказывать помощь членам экипажа мешала позиция судовладельца, запретившего покидать борт судна и подавать сигнал SOS.

«На месте происшествия начата спасательная операция. На борт лежащего танкера проникли водолазы, которые сняли двух членов экипажа с судна несмотря на их волю. Это — старший механик и матрос танкера. Около 14.40 минут сняли с борта и капитана», — отметили морские спасатели.

Отмечается, что с моря на городской пляж доносится запах нефтепродуктов, вытекающих из корпуса танкера, который, возможно, был разрушен при столкновении с волноломом, а также из бочек, снесённых волнами с палубы судна.

Однако принимать меры для предотвращения загрязнения Чёрного моря также мешает позиция судовладельца, не разрешающего спасательным службам проводить аварийно-спасательные операции.

Как сообщала Одесса News, поздно вечером 21 ноября стало известно, что в Одесском заливе терпит бедствие танкер, который сорвало с якоря в порту Южный и повлекло в сторону Одессы. Спасатели и частный буксир «Австралия» пытались эвакуировать экипаж судна.

Кстати. Танкер Делфи» спущен на воду в 1974 году в Болгарии. До 2010 года ходил под флагом Украины с портом приписки Одесса. Сейчас владельцем судна числится компания Atenia Holding Ltd, а порт приписки — Джурджулешты (Молдова).

Фото: Думская, Укринформ