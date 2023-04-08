Одесские пограничники на границе с Молдовой нашли у француза «камушки»

В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», что на границе с Молдовой, во время совместных мероприятий украинских и молдавских пограничных и таможенных служб у гражданина Франции обнаружили камни, которые могут быть ценными.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что товар перевозил в личных вещах 46-летний гражданин Франции, ехавший в Украину.

«Всего было найдено 290 разноцветных камней, возможно, драгоценных. Сам иностранец признался, что вёз камни из Европы, чтобы обработать и продать в Одессе. Выявленные камни изъяты и направлены на экспертизу, по её результатам будет принято правовое решение», — говорится в сообщении пограничников.

Как сообщала Одесса News, медали и монеты, которые могут представлять культурную или историческую ценность, пограничники Белгород-Днестровского отряда в апреле 2923 года обнаружили в пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой.

Фото: Госпогранслужба

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