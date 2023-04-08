В Одессе задержан телефонный лжеминёр

В Одессе полицейские разоблачили горожанина, предоставившего ложные сообщения о подготовке взрыва в торговом заведении.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«В начале недели около одиннадцати часов вечера злоумышленник совершил несколько телефонных звонков на спецлинию «102», неоднократно сообщая оператору о том, что в одном из торговых центров на проспекте Небесной Сотни заложена взрывчатка. На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции №1, работники Кинологического центра и управления взрывотехнической службы. Обследовав заведение, полицейские не обнаружили взрывные устройства или другие опасные вещества», — сообщают подробности полицейские.

Уже через час правоохранители установили лицо, которое предоставило ложную информацию, – 18-летнего жителя Киевского района города. Правоохранители изъяли у юноши мобильный телефон, с помощью которого он совершил противоправные действия. Мотивы правонарушения будут устанавливаться в ходе следствия.

При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими в рамках начатого уголовного производства, следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке, следователи хлопочут в суде об избрании ему меры пресечения.

Кстати, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей и другими тяжёлыми последствиями, санкцией вышеупомянутой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области назначили нового руководителя полиции — полковника Ивана Жука.

Фото: Нацполиция Украины в Одесской области

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