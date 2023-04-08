В бою за Украину погиб гранатомётчик из Одесской области Филипп Мунтян

12 марта в Арцизе Одесской области провели в последний путь Филиппа Мунтяна, военнослужащего ВСУ, уроженца с. Мирнополье Теплицкой громады, отдавшего жизнь за Украину, за её независимость и территориальную целостность, за спокойствие и будущее каждого украинца.

Об этом в Facebook сообщает Арцизская громада.

Он погиб 3 марта 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Ореховка — Васильевка Донецкой области. Филипп был стрелком — помощником гранатомётчика первого стрелкового отделения второго стрелкового взвода третьей стрелковой роты второго стрелкового батальона воинской части.

Филипп родился 4 ноября 1999 года. Окончил Мирнопольскую школу. С момента российского вторжения в Украину вместе с отцом Сергеем Мунтяном решил защищать родную землю.

Церемония захоронения прошла в селе Мирнополье.

Как сообщала Одесса News, в Запорожье 1 апреля погиб младший сержант Роман Сухомлин из Одессы во время выполнения боевого задания.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Арцизская громада

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