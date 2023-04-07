В бою за Украину погиб пограничник из Одессы Роман Сухомлин, светлая ему память

В Одесском пограничном отряде сообщили печальное известие о гибели в Запорожье 1 апреля младшего сержанта Романа Сухомлина во время выполнения боевого задания.

С началом полномасштабного вторжения Роман на псевдо «Тихий», не колеблясь, встал в ряды Государственной пограничной службы Украины, чтобы вместе с собратьями выбить врага с родной земли и вернуть мир и покой украинцам. До войны Роман работал инструктором стрелкового тира физкультурно-спортивного объединения «Динамо» в Одессе.

В прошлом году летом он изъявил желание защищать Запорожскую область.

За личное мужество, высокий профессионализм, выдержку, добросовестное выполнение боевых задач, младший сержант Роман Сухомлин Указом Президента Украины от 25 марта 2023 года был награждён медалью «За военную службу Украине».

Эту награду Роман получал лично из рук Президента Зеленского.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года жители села Прилиманское Одесской области провели в последний путь погибшего на фронте уроженца Одессы Дмитрия Безносюка.

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Фото: Госпогранслужба

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