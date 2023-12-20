На трассе Одесса-Рени столкнулись три грузовика

20 декабря на трассе Одесса-Рени из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта между Саратой и Николаевкой-Новороссийской.

Здесь столкнулись три грузовика, один из водителей попал в больницу, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, водитель грузовика, двигаясь в сторону Измаила, допустил столкновение с двумя впереди двигавшимися грузовиками. Он один получил травмы и был доставлен в больницу. Два других водителя не пострадали.

На месте происшествия работали сотрудники территориального отделения полиции. Правоохранители регулируют движение транспорта по одной полосе, оно частично усложнено на этом участке дороги.

Одесса News информировала, что 8 декабря на улице Сегедской в Одессе водитель автомобиля наехал на 10-летнего мальчика, когда тот пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: Полиция Одесской области

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