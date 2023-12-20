Ломаченко будет боксировать за вакантный пояс IBF в лёгком весе с Камбососом

Боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко будет боксировать за вакантный пояс IBF в лёгком весе.

Об этом сообщил промоутер Ломаченко Боб Арум, пишет Хsport.

По его информации, Василий Ломаченко согласовал проведение поединка за звание чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF против австралийца Джорджа Камбососа.

Боб Арум

Предварительно, датой поединка украинского и австралийского боксёров станет 13 апреля, однако её официально пока не подтвердили. Само сражение должно состояться в Австралии.

Джордж Камбосос

Для справки. Титул IBF стал вакантным после того, как чемпионские пояса освободил Дэвин Хейни, перешедший в первый полусредний вес.

Как сообщала Одесса News, в своём последнем поединке Ломаченко уступил по решению судей в поединке с Дэвином Хейни.

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