Ломаченко будет боксировать за вакантный пояс IBF в лёгком весе с Камбососом

Боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко будет боксировать за вакантный пояс IBF в лёгком весе.
Об этом сообщил промоутер Ломаченко Боб Арум, пишет Хsport.
По его информации, Василий Ломаченко согласовал проведение поединка за звание чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF против австралийца Джорджа Камбососа.
Предварительно, датой поединка украинского и австралийского боксёров станет 13 апреля, однако её официально пока не подтвердили. Само сражение должно состояться в Австралии.
Для справки. Титул IBF стал вакантным после того, как чемпионские пояса освободил Дэвин Хейни, перешедший в первый полусредний вес.
Как сообщала Одесса News, в своём последнем поединке Ломаченко уступил по решению судей в поединке с Дэвином Хейни.
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