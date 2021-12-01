Свитолина провела благотворительный вечер: кто был и что выставили на аукцион

В Киеве, в «Fairmont Grand Hotel Kyiv», состоялся ежегодный благотворительный вечер Фонда одесской теннисистки Элины Свитолиной.

Мероприятие посетили легендарный боксёр мэр Киева Владимир Кличко, певец и музыкант Святослав Вакарчук, олимпийский чемпион-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк, — сообщает XSPORT.

На аукционе была продана ракетка Свитолиной с Олимпийских игр в Токио, футболка с автографом первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича, а также другие лоты.

Вырученные средства будут направлены на создание в Украине Детской международной теннисной академии.

Как сообщала Одесса News, Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг одесских спортсменок по состоянию на 29 ноября, согласно которому первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина сохранила 15-ю позицию.



Фото: БТУ

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