Ястремская разгромила шведку и встретится на корте с землячкой

Вторая «ракетка» Украины, одесская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий круг заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.

Во втором круге соревнований посеянная под 32-м номером Ястремская за 1 час 17 минут уверенно обыграла шведку Ребекку Петерсон — 6:4, 6:1, сообщает XSport.

Таким образом, Ястремская третий раз в карьере вышла в третий круг турнира Grand Slam.

Следующей соперницей Даяны, к сожалению, станет её соотечественница Элина Свитолина. Соответственно, в четвёртый круг 1/8 финала сможет выйти только одна одесситка.

Как сообщала Одесса News, US Open-2019 продлится до 8 сентября.

На фото: Даяна Ястремская (справа) и Элина Свитолина.