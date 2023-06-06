У Байдена появился ещё один конкурент — претендент на президентское кресло

Вице-президент США времён администрации Дональда Трампа Майк Пенс 5 июня подал документы для участия в президентских выборах в 2024 году.

Об этом сообщается на сайте Федеральной избирательной комиссии США, пишет Укринформ.

Представитель Майка Пенса Дэвин О’Мелли в комментарии CNBC подтвердил, что бывший вице-президент действительно подал документы для участия в выборах в следующем году.

Для справки. Майк Пенс занимал должность вице-президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. До этого был губернатором Индианы. Экс-вице-президент выступает за продолжение предоставления Украине военной помощи и осуждает «апологетов Путина» в Республиканской партии США.

Как сообщала Одесса News, ранее об участии в избирательной кампании от демократов заявил Роберт Френсис Кеннеди-младший, являющийся племянником бывшего президента США Джона Кеннеди и сыном бывшего генпрокурора США и убитого в 1968 году кандидата в президенты Роберта Кеннеди.

От республиканцев об участии в президентской гонке заявили экс-президент Дональд Трамп, бывший посол США при ООН Никки Гейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший губернатор Арканзаса Аса Гатчинсон, губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель в области биотехнологий Вивек Рамасвеми.

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