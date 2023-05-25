Губернатор Флориды объявил об участии в президентских выборах 2024 года в США

Губернатор Флориды Рон Десантис официально объявил об участии в праймериз от Республиканской партии по выдвижению кандидатом в президенты США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

Отмечается, что 44-летний республиканец считается сильнейшим соперником экс-президента Дональда Трампа от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

Десантис озвучил свою позицию по поводу войны в Украине. Он заявил, что в случае своей победы не хотел бы видеть американские войска втянутыми в войну Москвы против Украины, а хотел бы увидеть «урегулирование» войны в Украине.

«Я бы хотел увидеть урегулирование этого. Я бы не хотел видеть более масштабную войну. Я думаю, что совершенно неизвестно, как это (война, – ред.) будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть США с их войсками вовлечёнными в войну в России или Украине», – сказал губернатор Флориды.

Как сообщала Одесса News, ранее об участии в избирательной кампании от демократов заявил Роберт Френсис Кеннеди-младший, являющийся племянником бывшего президента США Джона Кеннеди и сыном бывшего генпрокурора США и убитого в 1968 году кандидата в президенты Роберта Кеннеди.

От республиканцев об участии в президентской гонке заявили экс-президент Дональд Трамп, бывший посол США при ООН Никки Гейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший губернатор Арканзаса Аса Гатчинсон и предприниматель в области биотехнологий Вивек Рамасвеми.

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