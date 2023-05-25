«Моряки» сыграли с командой футболистов из Львова

25 мая во Львове состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-Лиги между подопечными тренера одесского «Черноморца» Романа Григорчука и футбольной команды «Львов».

Об этом сообщает в Facebook ФК «Черноморец».

Несмотря на последнюю строчку в таблице, львовяне вышли на стадион побороться за положительный результат, чтобы получить как можно больше очков и оставить УПЛ с высоко поднятой головой. Одесситы же приехали во Львов за победой, чтобы обезопасить себя от зоны переходных матчей.

Единственный гол в матче забил «моряк» Салюк. Со счётом 1:0 в пользу «Черноморца» матч и закончился.

Как сообщала Одесса News, 20 мая футболисты одесского «Черноморца» в Одессе провели в рамках 27-го тура Украинской Премьер-Лиги матч с командой ФК «Минай» из Закарпатья.

Фото: ФК «Черноморец»

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