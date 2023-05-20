«Черноморец» провёл матч с футболистами закарпатского «Миная»

20 мая футболисты одесского «Черноморца» в Одессе провели в рамках 27-го тура Украинской Премьер-Лиги матч с командой ФК «Минай» из Закарпатья.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Гол в ворота «моряков» забил закарпатский футболист Гечев.

Матч завершился в пользу закарпатцев 1:0.

Как сообщала Одесса News, 14 мая одесский «Черноморец» уверенно обыграл одного из грандов отечественного футбола — футбольную команду «Динамо (Киев) — на поле соперника.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod