«Черноморец» провёл матч с футболистами закарпатского «Миная»

20 мая футболисты одесского «Черноморца» в Одессе провели в рамках 27-го тура Украинской Премьер-Лиги матч с командой ФК «Минай» из Закарпатья.
Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».
Гол в ворота «моряков» забил закарпатский футболист Гечев.
Матч завершился в пользу закарпатцев 1:0.
Как сообщала Одесса News, 14 мая одесский «Черноморец» уверенно обыграл одного из грандов отечественного футбола — футбольную команду «Динамо (Киев) — на поле соперника.
Фото и видео: ФК «Черноморец»
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod