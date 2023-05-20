Зеленский прилетел в Японию и встретился с главами Великобритании, Индии и Италии

В рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран «Группы семи» Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с рядом глав государств.

Так, сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины, 20 мая Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Глава государства поблагодарил Премьер-министра Великобритании за лидерство Соединённого Королевства в международной коалиции истребителей. Стороны обсудили дальнейшую реализацию договорённостей, достигнутых в рамках визита Президента Украины в Великобританию, который состоялся 14 мая. Владимир Зеленский и Риши Сунак обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и скоординировали позиции в преддверии участия Главы Украинского государства в саммите «Группы семи».

Также Владимир Зеленский провёл встречу с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, в том числе на площадках международных организаций.

Глава государства также выразил благодарность Индии за предоставление гуманитарной помощи Украине, рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, подробно проинформировал об украинской формуле мира и пригласил Индию присоединиться к реализации инициативы.

Со своей стороны Премьер-министр Индии поблагодарил за помощь, оказанную индийским студентам во время эвакуации из Украины в связи с полномасштабным российским вторжением.

Вэтот же день Владимир Зеленский провёл встречу с Премьер-министром Итальянской Республики Джорджей Мелони. Стороны отметили важность продолжения диалога между Украиной и Италией по поводу важных вопросов двусторонних отношений. Владимир Зеленский и Джорджа Мелони также обсудили первые результаты визита Президента Украины в Италию, который состоялся 13 мая.

В ходе встречи речь шла об оборонной и политической поддержке нашей страны со стороны Итальянской Республики. Президент Украины отметил необходимость усовершенствования способности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов.

Лидеры скоординировали позиции в преддверии участия Владимира Зеленского в саммите государств «Группы семи».

Фото: ОПУ

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