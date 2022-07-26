Минобороны Великобритании считает, что РФ не сможет провести высадку десанта в Одессе

Наличие на вооружении украинской армии противокорабельных ракет создаёт значительные проблемы для Черноморского флота РФ на южном направлении и делает невозможным реализацию плана Москвы по захвату Одессы с моря.

Об этом со ссылкой на британскую разведку сообщает Минобороны Великобритании в Тwitter, пишет Укринформ.

«Россия рассматривает противокорабельные ракеты, стоящие на вооружении ВСУ, главной угрозой для своего Черноморского флота, что значительно ограничивает его эффективность. Наличие противокорабельного вооружения у Украины существенно подорвало общий план вторжения Российской федерации, сделав невозможной десантную операцию по захвату Одессы», — говорится в сообщении.

В британской разведке добавили, что российская армия и далее будет прилагать усилия по уничтожению противокорабельного вооружения Украины, однако такие операции малоэффективны из-за устаревших данных российской разведки и их плохого планирования.

Отмечается, что 24 июля российские крылатые ракеты попали по Одесскому порту. «Минобороны РФ утверждает, что поразило украинский военный корабль и запас противокорабельных ракет. Однако нет подтверждений тому, что такие цели находились в поражённом ракетами месте», — заявили в английской разведке.

Как сообщала Одесса News, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты были сбиты силами украинской ПВО, ещё две попали в объекты инфраструктуры порта.

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